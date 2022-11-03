近年所謂的「網紅」從原本單純撰寫文章的部落客，變成以拍攝影片上傳的「Youtuber」、「直播主」、「實況主」，影片若是有哏，能夠吸引網友目光，不斷分享轉傳，就算是素人一夜間也能變明星，不少Youtuber在累積忠實粉絲及網路聲量的同時，又能透過分潤機制、接案業配賺取金錢，近來網友熱議的「烏惡戰爭」就是一個明顯例子。

因為一則踢爆商家造假影片，牽扯出背後諸多黑幕，造成Youtuber間撕破臉，但雙方並未急著對簿公堂討公道，而是在網路發片互揭瘡疤，甚至波及其他Youtuber，形成大亂鬥，部分Youtuber也懂得趁著風勢站在浪頭，以反諷影片吸流量，賺取收益。

「烏鴉DoKa」與「勾惡」在Youtube、IG、臉書等網路社群開闢戰場，從直播主炒菜鍋的踢爆影片開始，「勾惡」不滿「烏鴉」假借他的名義威脅對方，因此公布錄音檔爆料「烏鴉」人前人後不一樣行徑，對外大玩兩面手法，呼籲網友看清他的手段；「烏鴉」則反嗆「勾惡」是他一手培養出來的惡魔，因此要親手終結他，雙方也翻舊帳，甚至連其他網紅都無端捲入此一事件。

「烏惡戰爭」不只有雙方互槓，過程中因為掀舊帳，還波及奎丁（左）及丁特（右上）等其他Youtuber。（圖／翻攝照片）

「烏鴉」面對「勾惡」的質疑與反擊提出解釋，但言談中總會不經意提到其他網紅未經證實的「私事」，包括美艷型Youtuber「奎丁」的富二代男友事件。「烏鴉」說「勾惡」身為學弟不幫學姊，還想落井下石，「勾惡」則說自己跟奎丁根本不熟，對事情全貌不了解，「烏鴉」在影片的放話反而讓吃瓜群眾起了窺探隱私的念頭。

遊戲實況主「丁特」也是另一個受害者。「勾惡」影片中提到，丁特因網遊「天堂M」與廠商遊戲橘子間有爭執，「烏鴉」表面上教導丁特怎麼去「黑」遊戲橘子，但回過頭來卻找遊戲橘子要業配，拍片想要「搓掉」此事。

對此「烏鴉」影片回應，他確實打算幫丁特罵遊戲橘子，但看到丁特在玩「天堂W」，懷疑是攻擊「天堂M」的業配才作罷；「丁特」看到影片後直斥烏鴉「張飛打岳飛」、「左手打右手」，認為自己清白受辱，甚至在直播時怒飆國罵。

拼鮮水產先是在4月被踢爆，「烏惡戰爭」時又在暴風圈內，決定提出告訴以自清。（圖／翻攝網路）

「烏鴉」及「勾惡」戰到最後還先後去警察局申請良民證，澄清自己並無案底，並對雙方之間的指控做出說明，2人本名也徹底曝光，「勾惡」本名陳X瑋，的確沒有任何前科；本名陳X融的「烏鴉」則涉及賭博罪在2017年被高雄地方法院判處有期徒刑3年，得易科罰金，對此他解釋是因為將球版（地下賭盤）交給朋友下注，「水錢」竟退到他身上，也因此被罰9萬元，根本不是要賺這個錢。

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