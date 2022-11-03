台南市「黃金海岸方舟」船屋委外業者「競業公司」與市府的合約原定至2026年才到期，但本月12日遭觀旅局提前解約，但競業仍執意在22日舉辦開幕式並繼續營運，當天有攤商組成的自救會成員到場抗議，拉布條控訴遭競業公司「坑殺」，業者則質疑對方「帶人來亂」，雙方各執一詞。本刊找到多位曾經進駐船屋的攤商，發現他們都曾遭競業公司的套路所騙，直呼自己「上了賊船」。

目前至少已有15名受害攤商組成自救會，向競業公司提告侵占、詐欺、強制等罪，並以營業損失、裝潢損失、精神損失等向競業求償，預估求償金額近億元。

黃金海岸方舟位於西濱公路上，距離興達港15分鐘車程，是一幢有著藍白及橘色的船型建築物，彷彿一艘巨大方舟佇立在海岸上，擁有6000公尺廣闊的夕陽美景，是結合餐廳及音樂展演的室內場館，競業公司將一樓規劃為市集、二樓是會議宴會餐飲空間、三樓則是觀景台。

據了解，競業公司成立於2018年，自稱是由一群熱愛台南的年輕人所組成，2019年標到船屋委外經營權，號稱投入千萬元進行改善，公司登記負責人是邱維安，但進駐攤商都沒見過這個人，實際負責的是掛名公司監察人的于男以及曾擔任競業公司董事的洪女，她去年還以「黃金海岸方舟」為名成立新公司，巧的是地址跟競業一樣都設在船屋。

前年競業剛接手時，船屋內空蕩蕩，這幾年下來陸續有攤商進駐，明顯熱鬧許多，感覺招商很順暢，但熟知內情者都知道其實攤商宛如「免洗筷」，已經換過好幾批，「人是走了，但設備都留著，到底是什麼原因？」

台南黃金海岸方舟位在西濱公路四鯤鯓海灘南側，是當地相當顯眼的地標建物。（圖／莊曜聰攝）

「原來，船屋裡面的裝潢、設備，都是從攤商身上『拐』來的，根本沒花到競業公司半毛錢，對外講我們都是競業的子公司，外界不知情，還真的以為他們投資很多。」自救會會長林柏宏經過友人介紹，去年投資200萬元進駐賣咖啡，因為營業時間不固定，平日一天不到4小時，營業不到2個月，因為他弟弟在LINE上抱怨「不做了」，業者就以此片面解約，發存證信函限他「10天」內撤櫃，不然以廢棄物處理，但林柏宏上門時競業不准他進船屋還報警，「簡直欺人太甚。」

做關東煮生意的豪哥是個業餘琴師，在船屋時會彈琴炒熱氣氛，也會邀樂手朋友一起表演，起初是義務暖場，後來競業公司辦活動時請他和朋友幫忙，幾次他開口替朋友爭取車馬費遭拒，雙方關係急凍，後來也遭到解約，他與林柏宏幾乎同時遭踢，2人覺得奇怪，設法找到之前離開的攤商，一問之下才真相大白。

原來競業向攤商端出的總是同一份合約，條件類似百貨公司，每月保底抽成4萬元，于男會解釋契約內容是要送觀旅局審核的公版，不得任意更改，但不會真的這麼收，等到攤商進駐營運卻馬上巧立名目收費，若有猶豫或不從，就寄出存證信函通知解約撤櫃，還要沒收設備。一般小生意人哪裡遇過這陣仗，多半認賠殺出，連東西也不要，最後都被競業占為己有。其實觀旅局除了向競業收取1年70多萬的權利金，完全沒干涉競業與下包商的訂約內容。

「真沒想到是這種套路！」賣炸雞、茶飲的達哥因船屋營運時間實在太不穩定，認為收費不合理，乾脆暫停營業，但最近臉書上看見業者辦活動，赫然發現他留下的設備竟然有人使用，打探下才發現，于、洪2人換掉機台LOGO，再請人顧攤，索性自己做起生意賺錢，達哥氣到向警方報案，準備告對方侵占，類似他的例子，還有好幾個。

某知名文創餐飲品牌自進駐後投資近3000萬元，日前還辦成果展上新聞版面，但卻被無預警斷水斷電，面臨無法營業的窘境。（圖／莊曜聰攝）

台南在地某文創餐飲品牌看好發展潛力，選擇在船屋設點，從10坪大的空間一路擴充到近200坪，裝潢、設備、行銷、人員訓練等投入近3000萬元，還沒正式營業就成了船屋亮點，近期連知名youtuber都拍片推薦，參與規劃的寶哥說，看著身邊的攤商來來去去，心中也不免疑惑。

寶哥說，今年7月時他曾收到于男訊息，指出競業與觀旅局在進行解約攻防，如果「錢燒完」只能說抱歉，暗示需要資金挹注，或者以1500萬的價格「轉讓」經營權，他多次以要請示高層推託，結果8月中的成果展差點「技術性」辦不成，8月底又遭無預警遭斷電，設備、食材損失慘重，他才看清于、洪滿口謊言的真面目，決定站出來發聲，希望不要再有人上當。

「于、洪2人沆瀣一氣，招商的目的只是想利用免費資源美化船屋，再藉此向銀行貸款、或吸引更多不知情的金主投入資金。」M男早期曾經投資上百萬元改善室內環境，原本想打造成婚宴式場，但他坦言在看穿對方手法後退場認賠，不再與競業公司合作，畢竟「君子愛財，得取之有道。」

競業公司監察人于士舜回應表示，針對自救會廠商相關指控，公司已循法律途徑解決，並重申無法接受南市觀旅局終止契約的「不公平對待」，黃金海岸方舟將會繼續營運。

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