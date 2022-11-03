胃腸肝膽消化內科醫師陳昶宇表示，一位阿姨胃不舒服來看診，檢查才發現胃部與十二指腸潰瘍，且切片報告顯示有有幽門螺旋桿菌，但她本人卻渾然不覺，也完全沒有治療，讓他忍不住驚呼，幽門螺旋桿菌是隻很玄的菌，一旦染上就會一直住在胃裡幾乎無法自癒，要用多重抗生素治療才有機會殺死，不治療恐讓胃及十二指腸發炎，造成胃潰瘍、十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎，甚至是胃癌。

陳昶宇昨在臉書發文表示，一位阿姨到門診看病，說最近吃冰的東西，胃和食道就會很不舒服，並坦承幾個月前曾做胃鏡檢查，當時醫師說若沒事就不用回診，而她自覺沒不舒服，就把事情拋諸腦後，直到這次身體不適，醫師將檢查的影像與病歷調出來，才發現阿姨的胃部與十二指腸都有潰瘍，切片化驗後，病理報告還顯示有幽門螺旋桿菌，但阿姨根本不知道，也完全沒有治療。

陳昶宇指出，幽門螺旋桿菌是隻很玄的菌，感染途徑應是經由口腔進入沒錯，但完全無從得知是何時在哪裡被感染，不共餐共食可能也無法避免感染，一旦染上就會一直住在胃裡幾乎無法自癒，要使用多重抗生素治療才有機會殺死，不治療的話會持續使胃及十二指腸發炎，造成胃潰瘍、十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎，甚至是胃癌。

陳昶宇也說，幽門螺旋桿菌目前是用強效胃藥加多種抗生素組合治療，療程1至2周，療效達80至90%，但有1到2成的患者會失敗，因此療程結束後1至2個月最好要繼續追蹤，此時可選擇C13（碳13）吹氣測試，檢查前強效胃藥PPI最好先停1至2周會更準；或是消化性潰瘍很嚴重的話，也可先使用胃藥健保給付4個月後，再做胃鏡追蹤檢驗；若第一輪失敗，最好接受第二輪治療，大多可成功。

陳昶宇表示，胃食道不舒服的原因很多，但幽門螺旋桿菌感染佔了一定比例，而且多數患者治療成功後症狀會大幅好轉，之後重複感染（這邊不稱為復發）的機率每年1至3%也相當低，算是胃食道少數能治癒又不太會再發的疾病。