現年32歲女演員童菲大二時就被知名導演王晶相中，每次她的經紀人形容她，總會用到「唇紅齒白、大長腿、小細腰，身材好到讓女生害羞」，而她也出演過許多知名電影，演技實力備受肯定，港媒甚至稱為她為「小邱淑貞」，外型與才華都兼備的童菲，同時也是周潤發的乾女兒。

童菲出生於1990年的山東，身材和顏值都出常出眾，她在大二的時候就被王晶看中，2011年，憑藉出演電影《無價之寶》正式進入演藝圈；2012年，出演王晶執導的戰爭電影《大上海》並因此受到關注；後來因為《澳門風雲》系列電影，才真正走紅，童菲也是憑藉著這個系列的三部作品，創下26億的票房佳績。

澳門三部曲的成功，讓童菲在娛樂圈的事業奠定了扎實的基礎，出道後的童菲不但有王晶的鼎力相助，可以拿到更好的資源，她更有周潤發的乾女兒身分為靠山，這也為她帶來許多與大牌明星合作的機會。周潤發和童菲的感清也相當深厚，童菲在接受採訪中也說：「發哥就像是我爸爸一樣，私下裡也會和他撒嬌。」

童菲在電影《澳門風雲》中，飾演賭神愛女阿彩的童菲格外迷人，不論外形還是演技都十分搶眼。童菲以清純迷人的獨特魅力，造就了「全民女神」的稱謂，不但在劇中一出場，便被杜汶澤奉為女神，更引來觀眾稱讚，直呼被童菲驚豔到了。童菲的演技自然俏皮，無論是與謝霆鋒的閣樓亂戰，還是與乾爹周潤發的生離死別，大讓觀眾深深感受到童菲的好演技，令人驚艷。