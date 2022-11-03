年底九合一大選倒數20幾天，其中台北市的選情更是因「三腳督」的局勢而備受各界關注。在最新的北市民調中，民進黨候選人支持度陳時中排名第二，被視為支持者歸隊，但同黨前立委李俊毅認為，陳時中的問題不是支持者有無歸隊，而是棄保有無發生，而他認為會！

據《TVBS民調中心》1日公布的最新台北市長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨候選人陳時中為27％，無黨籍候選人黃珊珊為21％。

李俊毅昨（2）日在政論節目《少康戰情室》針對「為什麼現在民進黨都歸隊了？」一事，表示歸隊的基本盤能不能確保民進黨籍候選人當選才是關鍵，若連歸隊「都歸不了，你就不用選了」。

李俊毅接著說，目前看起來游離性的中間選民選票大概都被黃珊珊掃光了，因此他不認為黃會被棄保，「她（黃珊珊）現在坐二望一，應該是棄別人來保她才對」。

而對於陳時中的選情，李俊毅則認為陳時中的問題不是支持者有沒有歸隊，而是整個盤勢到底所謂棄保有沒有發生，而他認為這會發生，且「大概沒有人認為不會發生」。李俊毅分析，這不是特定人士或政黨操作，而是選民因討厭某個政黨或候選人，自己去做選擇，「那個方向相當一致，這就是台灣所謂的集體智慧吧」！

然而對於會「棄誰保誰」，李俊毅則表示他就不透露了，因為距離選舉剩下20幾天，講此議題不道德。