關於確診者開始隔離日，指揮官王必勝昨(2日)宣布，自14日起確診者居家照護隔離及自主管理天數改為「5+n」，隔離滿5天後快篩陰性或距離解除隔離日已達7天，就可解除自主健康管理。對此，有網友認為「直接改成陽性可直接出門 不好嗎？啥5+N」！

指揮中心說明，為促進後疫情時代社會經濟發展並兼顧國內民眾生活需求，經參考各國防疫措施及相關文獻，建議採居家照護之非重症確診者的隔離天數可由現行7天調整為5天，並於解除隔離後進行7天自主健康管理；確診者如於自主健康管理期間快篩陰性或距解除隔離日已達7天，就可以解除相關管制措施。

指揮中心提醒，仍需進行自主健康管理的民眾，期間應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不定對象之場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動，並遵守現行醫療應變措施，以保護自己與他人。

對於最新的隔離政策，不少網友紛紛湧入《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有超過550則留言，熱門留言包含「直接改成陽性可直接出門 不好嗎？啥5+N」、「這個政策等於可以直接無視了」、「多此一舉！擺爛而已，毫無專業可言」、「快篩陽性可出門，那還隔離做什麼？」「直接改成0+X就好了」、「這種政策真是令人傻眼至極」。