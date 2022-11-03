大S今年3月宣布嫁給20年前的男友具俊曄，兩人的愛情故事在台韓被傳為佳話，近日夫妻倆和小S及S媽一同拜訪捧紅她們的知名製作人恩師王偉忠，合照畫面曝光後，只見是S媽與女婿首度公開同框，溫馨畫面引起網友熱議。

王偉忠太太林慧晶在昨(2日)instagram上傳照片，只見大S、具俊曄、小S還有S媽四人共同現身聚會，照片中大S倚靠著王偉忠，手還挽著他的手臂，老公具俊曄則是站在身後，把手搭在兩人肩上，對著鏡頭擺出燦爛笑容，小S及S媽則是坐在旁邊笑開懷，另外一張照片，只見大S走到後排與具俊曄並肩站在一起，並把頭輕輕靠在王偉忠女兒身上，溫馨畫面讓眾人稱羨不已。

林慧晶在instagram寫下：「人對了，一切氛圍都暖暖微醺著，相信愛情＆見證愛情」，文中雖未特別指名道姓，但不難看出對於大S及具俊曄橫跨20年的跨國戀愛，發自內心感到滿滿感動，對此，網友紛紛留言：「充滿愛的照片」、「每個人的表情都很讚！幸福洋溢」、「這種充满愛的氛圍真棒」、「喜歡偉忠哥和大家庭」、「照片充滿了愛」。

近日，賈永婕曬出家族聚會偶遇大S夫妻的照片，只見大S穿著寬大上衣，臉看起來似乎圓了一圈，因此被網友質疑是否懷孕?但也有人覺得是具俊曄太會下廚，大S只是幸福肥，至於S媽先前受訪表示大S年紀很大，懷孕不容易，加上先前生產時就曾在鬼門關前走一遭，若懷孕的話對身體是無法負荷。