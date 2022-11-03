九合一選舉進入倒數階段，近日許多民調皆顯示藍綠支持者都有歸隊跡象。有評論認為，民進黨手上一定還有擁有行政資源才有的利器，由於法令規定選前10天不能公布民調，「最後這10天才會絕招盡出，殺到見骨」。

TVBS民調中心11月1日公布台北市長最新民調，國民黨參選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨參選人陳時中則為27％，無黨籍參選人黃珊珊為21％，陳時中超車黃珊珊掀議論。中廣與蓋洛普公司10月31日公布最新新竹市長民調，民進黨參選人沈慧虹和民眾黨參選人高虹安皆拿到25.96%支持度，國民黨參選人林耕仁則以14.04%支持度落後，由於高虹安先前都穩定領先，如今已被民進黨追平。這兩份民調都顯示出，藍綠支持者有歸隊的跡象。

港媒《中評社》3日評論指出，民進黨近期已開始發動一波猛烈攻勢。蔡英文2日在民進黨中常會前，偕同民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵、苗栗縣長候選人徐定禎、南投縣長候選人蔡培慧舉行「終結黑金，贏回正義」記者會，3人也在蔡英文見證下，簽署「拒絕黑金宣言」。目前這3個縣的國民黨候選人都被民進黨指控黑金，檢調在偵辦中，反觀藍軍舉發高端疫苗炒股、新竹棒球場施工不良等，就沒有明顯進度。

此外，高虹安日前遭爆聘用李姓男友擔任立法院公費助理時，疑涉浮報助理費，涉嫌違反《貪汙治罪條例》，調查局北機站受理檢舉偵辦後，1日先約詢檢舉人說明，陸續將以證人身分約詢高虹安多名助理，另向立法院調閱薪資資料，依法偵辦。雖高虹安已鄭重聲明爆料不實且將提告，但該評論認為，「這麼高的行政效率在台灣是相當罕見」。

該評論也提及，桃園市長鄭文燦突拋台積電1奈米工廠要落腳桃園，以及高端疫苗最近動作不斷為陳時中解套，這些都是有行政資源才有的利器，「民進黨手上一定還有」。由於法令規定選前10天不能公布民調，該評論斷言，最後這10天才會絕招盡出，殺到見骨，目前已經聞到些許血腥味。