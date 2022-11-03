國1汐止南下又坍方! 燈桿整支斷裂 土石埋卡車│中視新聞 20221102

連日大雨造成國道1號南下汐止路段邊坡二度走山，國1五堵到汐止主線封閉，汐止人面臨交通黑暗期，各路段均傳出塞車情況，令不少用路人哀號「上班上課又要遲到」，高公局、新北市交通局皆公布3條建議替代道路，另外台鐵也緊急加開4班次，紓解上班上課人潮。

一名網友於今（3）日於臉書社團《汐止集團》指出，早上7點汐止大同路里門街路口塞車，車流回堵快到汐止分局前；汐平路口車輛偏多；新台五路汐止區公所前方路段也塞住，建議要出門的民眾改道或改搭火車通勤，令他忍不住說，「慘慘慘！上班上課又要遲到」。

另一名網友也在臉書社團《汐止聯盟》表示，早上7時25分新台五路二段回堵超過茄苳路，所有車輛都卡在路上，宛如大型停車場，她說這景象是「罕見路況」。

對此，高公局為緩解交通，提供３條公路替代方案，第一是基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入；第二為地區車輛可多利用地方道路（台5甲等）往汐止、新台五交流道再進入國道；第三則是國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

高公局提供3替代道路。（圖／高公局提供）

新北市交通局也建議３種替代道路，第一是國道1號南下進入汐止區車流，提前於五堵交流道出，改走大同路三段進入汐止區；第二為汐止以北車輛可利用國道3號與台62快速道路往南行駛；第三則是汐止地區車輛則可多利用大同路三段貨運車聯絡道上國道1號轉國道3號、國道5號，或地方道路往新台五交流道上國道3號往南。

另外，台鐵也加開４列加班車，基隆=樹林間加開2列900型區間車。2班加開區間車包括下行1133次預計基隆06:54開車、台北07:37到；07:40台北開車、樹林07:56到站。

上行1144次預計樹林08:49開車、台北09:07到站，09:09台北站開車、基隆09:54到站。