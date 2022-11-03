大陸觀察者網報導，陝西、吉林2日公布今年前三季經濟情況，陝西前三季國民生產毛額（GDP）總值2兆3501.97億元（人民幣，下同），同比增長4.8％，吉林前三季GDP總值9433.06億元，同比下降1.6％。至此，大陸31個省（區、市）經濟三季報全部出爐。其中，廣東GDP首破9兆，四川三季經濟受衝擊較大；能源大省異軍突起，山西增速領先全大陸。

此前，10月24日，大陸國家統計局公布的前三季國民經濟數據顯示，初步核算，前三季GDP總值87兆0269億元，按不變價格計算，同比增長3.0％，比上半年加快0.5個百分點。國民經濟頂住壓力持續恢復，回穩向好。

根據各省統計局公布的數據，從總量來看，今年共有18個省前三季GDP超過2兆元，較去年新增3個（雲南、重慶、遼寧），總體格局相比去年差異不大，排名前十的省分依次為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖北、湖南、安徽，其中廣東成為首個前三季GDP突破9兆的省分。

增速方面，有18個省前三季GDP同比增長率高於大陸全國水準（3％），不同於此前，今年中西部省分表現凸出，整體表現位居前列，山西省更是延續上半年的勢頭以5.3％的增速領跑，福建、江西、內蒙古、寧夏、湖南、陝西、湖北、甘肅、山東緊隨其後。

觀察者網報導，除個別省分外，今年31省前三季GDP排名與去年基本相同，廣東、江蘇、山東、浙江、河南和四川6個經濟大省依然位居前列，「粵老大」和「蘇大強」穩居第一梯隊，廣東GDP超過9兆元，率先進入「九兆俱樂部」，四川也首次突破4兆元大關。

前三季，共有18個省分GDP總量超過2兆元，其中，超過5兆元的有4個，分別為廣東（9兆1723.22億元）、江蘇（8兆8652.7億元）、山東（6兆4409億元）、浙江（5兆5750兆元）。

3兆到5兆元之間的有8個，分別為河南（4兆7022.73億元）、四川（4兆0432.8億元）、福建（3兆7793.71億元）、湖北（3兆7298.90億元）、湖南（3兆5332.63億元）、安徽（3兆3702.9億元）、上海（3兆0956.65億元）、河北（3兆0591.1億元）。

2兆到3兆元之間的有6個，分別是北京（2兆9926.3億元）、陝西（2兆3501億元）、江西（2兆3214.3億元）、重慶（2兆0835.06億元）、雲南（2兆0817.86億元）、遼寧（2兆0796.6億元）。

從中可以看到，第一梯隊的4個省分全部都是沿海省分，東部全部10個省分中，僅有天津和海南的GDP未達2兆元。

但從增速來看，個別經濟大省增速放緩，以四川為例，該省前三季地區生產總值為4兆0432.8億元，同比增長1.5％，比大陸全國增速低1.5個百分點，比去年同期低4.5個百分點。

四川經濟形勢嚴峻的外部因素很多，據第一財經此前報導，今年7月，四川連續出現「成都7.15疫情」和「四川7.20疫情」；8月遭遇四川有歷史記錄以來最強高溫事件，從8月15日開始持續10多天的工商業限電；9月更遭遇衝擊範圍更大，影響程度更深的疫情，而且9月5日又突發瀘定6.8級地震。

四川統計局表示，今年以來，面對複雜嚴峻的宏觀環境和省內頻發疫情、高溫乾旱、缺電保供、地震災情等多重衝擊，前三季全省經濟承壓前行、彰顯韌性。

前三季，共有18個省分跑贏了全國的GDP增速，分別為山西（5.3％）、福建（5.2％）、江西（5.0％）、內蒙古（5.0％）、寧夏（4.9％）、湖南（4.8％）、陝西（4.8％）、湖北（4.7％）、甘肅（4.1％）、山東（4.0％）、新疆（3.9％）、雲南（3.8％）、河南（3.7％）、河北（3.7％）、安徽（3.3％）、浙江（3.1％）、重慶（3.1％）、廣西（3.1％）。

這些省分中，山西、內蒙古、寧夏、陝西4個能源大省表現尤其突出，4省今年前三季規模以上工業增加值同比分別增長9.7％、8.9％、8.8％、8.7％，均快於大陸全國的3.9％，其中，4省採礦業增加值分別為8.8％、9.5％、8.6％、10.8％，原煤產量分別增長10.5％、15.6％、11.0％、11.2％。

山西前三季GDP為18026.35億元，增速5.3％領先全大陸。在能源需求擴大和能源價格上漲的背景下，山西能源保供持續發力，除煤炭外，前三季，非常規天然氣產量82.4億立方米，增長13.8％。規上發電量3062.5億千瓦時，增長7.6％；其中外送電量1053.5億千瓦時，增長14.6％。

能源保供帶動了山西工業，該省前三季全省第二產業增加值為9221.47億元，增長7.7％。從三大門類看，採礦業增長8.8％，製造業增長10.9％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長13.4％；從煤與非煤看，煤炭工業增長9.0％，非煤工業增長10.9％。

能源利多也是新疆經濟增長（3.9％）依舊可觀的原因之一，盡管8月以來疫情持續時間較久，但前三季，新疆規模以上工業增加值同比增長7.7％，高於大陸全國3.8個百分點，按三大門類分，採礦業增加值同比增長12.1％，拉動最多（3.8％）；11個重點行業中，煤炭開採和洗選業、非金屬礦物製品業、化學原料和化學製品製造業等8個行業同比增長，合計拉動規上工業增長7.6個百分點。