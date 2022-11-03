工業電腦廠研華(2395)周三召開法說會，展望第四季，單季營收估將季減並終結5連創高紀錄，仍年比成長，亦維持雙率雙增。同時宣布將在美國加州自建區域總部，預估明年有機會動工。

研華展望今年第4季表示，基於當前營運狀況與平均匯率的假設，匯率32元計算，預估第4季營收為5.5-5.7億美元，換算新台幣約176-182.4億元區間，即為單季營收將季減2%-5.4%區間、仍年增11.8-15.8%區間，恐將終結營收連5季創高的紀錄，毛利率則落在37.5%至39.5%區間，營益率在18.0%至19.5%區間，雙率可望維持雙增水準。

大陸市場受封控及經銷商庫存調節等影響，接單狀況持續疲弱。累計研華前三季接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.07，趨近歷史平均1.08。研華表示，9月B/B值已至低谷，第三季B/B值為0.87應為谷底，10月已有看到好轉回升態勢。展望明年，研華也提到，二十大後大陸市場表現仍較疲，評估上半年仍有挑戰，然明年下半年仍可望恢復成長動能。

而研華美國市場占營收約3成，而美國營收規模持續壯大，研華宣布，將在美國加州自建區域總部，將設有組裝線及產品展示中心，目前研華仍在協商階段，預估明年有機會動工，並在2026年左右完工。

儘管全球景氣趨緩，研華第三季營收及獲利仍創歷年最佳成績，2022前三季營收及獲利也雙創歷史新高紀錄，整體營運締造佳績。