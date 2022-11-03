香港知名男星溫兆倫，過去曾有過兩段婚姻，2013年又跟小20歲的大陸女演員趙庭梅開三度，讓眾人震驚不已。不過，他們完全不理會外界的輿論壓力，婚後兩人便迎來寶貝女兒，1家3口過得相當幸福，而溫兆倫在10月31日曾曬出多張妻女的照片，沒想到卻引來酸民留言「女主太一般」讓溫兆倫忍不住霸氣回嗆了。

現年57歲的溫兆倫，雖年過半百卻外貌卻保持的相當年輕，他也經常透過社群平台與粉絲們互動，而近日他便在抖音上PO文表示「只要能讓你們一輩子幸福！讓我再難受委屈的人和事我也會挺住的！放心吧」加碼標註「一家人在一起就是幸福」並公開老婆趙庭以及女兒的短片。

沒想到卻因此遭到酸民攻擊，留言表示「女主太一般了」，讓一向好脾氣的溫兆倫，忍不住回嗆「人與人之間的尊重非常重要！你可以說我醜，我警告你不要再評論我的家人！請你自己照照鏡子再評論吧！我不會拉黑你的！謝謝！」；其他網友看到後，也紛紛跳出來回應「就酸吧！他老婆真的是很漂亮的」、「我也這麼覺得！說不好看的，都回家自己照照鏡子」、「敢在朋友圈曬老婆孩子的男人才是真正的好男人，永遠支持你我們的偶像」、「很有夫妻相，別人怎說不要太在乎，只要一家人快樂！就好OK！」、「真令人羡慕拯救了銀河系的女人，俘獲了我小時候的男神」、「要是愛老婆孩子的男人都是好男人，是值得尊敬的人」意外獲得大批網友的支持。