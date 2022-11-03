小編今（3）日精選5件不可不知的國內外財經大事。最近新北市樹林傳出預售案「凱旋大苑」建商宣告解散，工程停擺，爛尾樓隱憂也浮上檯面，房地產業者表示，樹林案只是冰山一角，明年房市景氣更不好，可能會有更多財務能力不足的小建商資金斷鏈，接下來還是會有其他未爆彈出現，政府應適時鬆綁土建融管制。

【1】營建業：爛尾樓還有未爆彈

專家表示，建商財務風暴確實值得注意，兩年前新北市中和山琳建設「青慕淳」預售案爛尾樓風暴，儘管預售屋已有履約保證、同業保證制度，但40幾個承購戶依舊求助無門，錢都拿不回來，此題還是無解。板橋前陣子有建商撐不下去，盤出預售案，由於地點不錯，因此已有建商接手。因此，建商財務吃緊、求售土地或預售案事件，樹林案只是冰山一角，接下來會有未爆彈。

【2】台積1奈米落腳龍潭 啟動三期計畫

半導體龍頭大廠台積電將竹科轄下桃園龍潭園區基地列為最新2奈米以下（1奈米）製程設廠的第一志願。知情人士透露，為讓外界了解政府力挺台積電在台加碼投資先進製程決心，行政院長蘇貞昌3日將率領部會首長，大陣仗前往竹科龍潭園區視察，並宣布啟動龍潭三期的報編計畫，預計三期面積將突破100公頃，其中7至8成用地為廠商專用區，不只吸引台積電落腳，更盼招來新半導體供應鏈聚落。

【3】散戶小心！MSCI調整 台股恐再降

MSCI預定11月11日（台北時間）公布半年度調整，台股權重恐再遭下調，藥華藥（6446）、北極星-KY（6550）、臺企銀（2834）、合一（4743）、嘉澤（3533）、創意（3443），被點名可望成為新成份股，至於祥碩（5269）、穩懋（3105）、譜瑞-KY（4966）、宏碁（2353）、億豐（8464）則可能被剔除。

【4】運費觸頂 馬士基看淡海運前景

丹麥全球航運巨擘馬士基（Maersk）周三公布上季獲利雖創下歷史新高，但警告由於運費已經觸頂，加上全球經濟走疲衝擊貨櫃運輸需求，預估海運市場將走疲。

【5】陸警告外資 別與中國、香港對賭

陸港股匯近兩個月受內外環境影響，一路下跌且積重難返。為挽救市場信心，大陸證監會副主席方星海2日喊話，大陸經濟有望保持增長，並將持續向國際投資者擴大開放市場。同時也警告外資勿抱持短淺目光，「別與中國和香港對賭」。