29歲鄭家純今（11/2）在日本東京與日籍醫生男友Akira完成登記結婚，消息一出，外界紛紛祝福。經紀人康姐透露第一個知道至鄭家純要結婚的人並不是她，而有「人生後運規劃師」之稱的命理師徐震諒。鄭家純坦言兩年內都不想要有小孩，對方很尊重她的想法。徐震諒也建議夫妻倆生個蛇寶寶，可以旺父母、旺家族，夫妻婚後也會有一女一男，子女雙全幸福圍繞，白頭偕老。

當時鄭家純在新加坡答應Akira 的求婚時，第一時間就傳訊息請徐震諒幫忙選擇登記結婚的日子與時辰。徐震諒表示11/2（己未日）是適合嫁娶的好日子，選下午一點到三點之間（己未時）登記可說是洋洋得意，又有顯星吉星來加持，婚後夫妻也會運勢旺財運好，家庭幸福美滿。

徐震諒相當看好這段婚姻，透露當初替鄭家純和Akira 合婚卜卦得到的體像卦（愛情基礎）是「坤為地」，坤卦的外卦和內卦都為坤，坤在《易經》中代表大地又象徵萬物之母，坤卦是母性的象徵，具有包容又寬厚的特點。

而且坤與乾是相互對立的兩個卦，乾為陽性、坤為陰性，乾為天道之理，坤為順應天道，乾代表自強不息，坤代表厚德載物，用像卦(婚後運勢）則是「澤地萃」，代表這段婚姻是夫妻相互兼容的良緣，兩人若好好相處就能幸福美滿的過下去。