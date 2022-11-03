在過去很長的一段時間以來，防疫一直是最重要的事情，疫苗也因此被認為是國家重要戰略物資，但國民黨副秘書長李彥秀認為，民進黨護航高端到讓人瞠目結舌的程度，質疑「高端疫苗不像是國家的戰略物資，反而更像是民進黨的選舉物資」。

李彥秀昨（2）日在臉書表示，疫情指揮中心指揮官王必勝曾說疫苗是國家重要戰略物資，但她檢視民進黨政府護航高端的整個過程，爭議從頭到尾都沒斷過，不論是價錢、合約，甚至是股價等，幾乎到了讓民眾瞠目結舌的程度。

「陳時中更是太上衛福部長！」李彥秀指出，高端去年獲得EUA的條件之一，是要在1年內補繳保護效益報告，但日前衛福部延遲高端的「補考」時間，再加上審核等，結果恐將在1126九合一選舉後才會出來，且原本被視為極度機密的採購價格，卻在衛福部三巨頭夜會陳時中後突然全都公開，「我要公開呼籲監察院長陳菊，你是睡死了嗎？如此重大的影響官箴以及行政中立的事件，監察院連調查都不調查嗎？」

李彥秀強調，單劑要價840元的高端疫苗是否安全有效，應該用科學的標準證明，到底貴不貴民眾心中也早有定見，「民進黨政府是把疫苗當成國家戰略物資，還是自己的選舉物資？甚至是少數人的金錢遊戲？台灣人民的眼睛是雪亮的」。