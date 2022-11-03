大陸觀察者網3日報導，據大陸中鐵第四勘察設計院公眾號「喝彩四院」消息，由鐵四院設計的甬舟（寧波至舟山）鐵路2日全線開工，將誕生世界最長海底高鐵隧道等多項世界之最，全線跨海採橋隧共構，1／5里程深入海底，6年項目建成後，將助力浙江舟山群島新區加快實現「一體一圈五島群」發展目標。

甬舟鐵路正線全長76.396公里，其中新建線路長70.137公里。線路西起寧波東站，向東延伸至舟山市的金塘島、冊子島及舟山本島。設計時速250公里，全線共設7個站，其中新建北侖西、金塘、馬嶴、舟山4座車站，改造寧波東、雲龍、邱隘3座既有站。專案採用PPP模式，建設工期6年。

線路在寧波樞紐向南與甬台溫鐵路相連，向西南與甬金鐵路相連，向西、西北與杭甬客專相連，並通過杭州樞紐連通杭長、寧杭、滬杭、商合杭等線路。

全線大中橋梁36座，隧道17座，橋隧比90.26％。線路依次跨越金塘水道、西堠門水道、桃夭門水道、富翅門水道，跨海段總長達10公里。

報導稱，在非山即海之地修鐵路有多難？據鐵四院甬舟鐵路項目經理侯斌介紹，甬舟鐵路僅前期研究就用了10年。

甬舟鐵路連接寧波舟山兩地，寧波為經濟發達的副省級城市，專案所經的北侖區更是寧波沿海工業重區，而舟山是中國東海前哨，控制因素眾多。項目依次跨越金塘、西堠門、桃夭門、富翅門四個水道，其中金塘水道為貨運輸送量全球第一的寧波舟山港最為繁忙的運輸通道。在這樣一種外部條件極為嚴苛的環境中尋找一條高速鐵路徑路，並讓方案落地，前期需開展大量的專題研究，並進行大量的、充分的對接溝通。

設計總體程小平介紹，甬舟鐵路穿金塘水道將採用公路、鐵路分建的隧道方案；跨西堠門、桃夭門、富翅門水道則採用公鐵兩用橋方案。屆時「一隧」和「一橋」將雙雙成為世界之最。

全長16.18公里的金塘海底隧道，比港珠澳大橋的隧道還要長10公里，是世界最長海底高鐵隧道。港珠澳大橋越海隧道全長6.7公里，屬沉管公路隧道，而金塘隧道是高鐵盾構隧道，全線五分之一里程深入海底。

據金塘海底隧道設計專冊劉岩介紹，金塘海底隧道穿越的金塘水道水深流急，水文地質及建設條件極為複雜，隧道設計面臨“大斷面、高水壓、長掘進、強腐蝕”等一系列技術難題。設計團隊首次提出超大直徑盾構海底地中對接技術方案，首次在大直徑盾構隧道管片內側設置全斷面二次襯砌結構，首次在盾構管片接縫外側設置多道防水體系，首次在鐵路盾構隧道內部設置適用於機動車輛的縱向貫通疏散通道等。

主跨1488米的西堠門公鐵兩用大橋，是甬舟鐵路及甬舟高速公路複綫跨越西堠門水道的公鐵合建橋梁。建成後，將是世界上跨度最大的公鐵合建橋梁，使我國鐵路橋梁跨越能力從千米級躍升至1500米級。

據西堠門大橋設計專冊王鵬宇介紹，金塘島側主塔基礎大陸國內首創圓形設置沉井基礎，該基礎形式為大陸國內跨海橋首次採用，金塘島側錨碇為大陸國內首次採用岩錨錨碇，上述創新大大降低了對周圍環境的破壞，減少了工期，節省了工程投資。

面對如此複雜的世界級跨海工程，鐵四院10年前已著手對甬舟鐵路進行前期研究。2009年，鐵四院啟動舟山市對外鐵路通道規畫研究；2010年，完成《舟山市對外鐵路通道規畫研究》；2014年，全面開展專案預可行性研究；2016年，編制完成《寧波至舟山鐵路預可行性研究（送審稿）》。2017年4月，舟山市甬舟鐵路建設指揮部正式成立，甬舟鐵路前期研究駛入快車道。2017年6月，浙江甬舟鐵路發展有限公司組織可研招標，由鐵四院作為牽頭單位組成的聯合體中標，專案可行性研究隨即展開。

甬舟鐵路是實現浙江省高鐵1小時交通圈建設目標的需要，建成後，將強化寧波和舟山同城化效應，加快舟山及寧波融入「一帶一路」和長江經濟帶，助力浙江舟山群島新區加快實現「一體一圈五島群」發展目標。