29歲鄭家純（雞排妹）昨(2日)選在30歲之前大方宣布和日本籍醫師Akira結婚，對方大她3歲，兩人2018年起就開始交往，期間分分合合，今年9月男方才在新加坡求婚成功，外界好奇和鄭家純過去有不少爭執風波的「宿敵」陳沂怎麼看這件事？她也回應：「結婚就是人生中一個選項」。

鄭家純最近推出大尺度露點寫真，但預告是畢業代表作，之後不會再拍寫真集，幾天前更在臉書發問如何用信用卡買鑽戒，原來早已為走入家庭鋪路。據知，她2018年底就透過交友軟體認識Akira，她稱對方身材高大、長相帥氣，貌似男星孔劉，不在乎她拍露點寫真，是讓她認定Akira的主要因素。

陳沂回應網友。（圖／翻攝自陳沂臉書）

鄭家純上月底回日本繼續念語言學校，昨上午Akira繼續看診，而她也在上課，下午小倆口就找時間完成結婚登記，計畫明年5、6月在日本輕井澤舉行辦婚禮，2年內沒有生小孩的計畫，因為Akira仍就讀碩士班，目前以完成學業為主。

而直言敢說的鄭家純，先前曾因翁立友事件和陳沂槓上，之後又數度隔空交火，陳沂也常發文批評鄭家純言行，昨鄭家純爆出婚訊，陳沂雖未此特別發文，但有網友問她：「好奇沂沂怎看雞排妹結婚」，她回應：「結婚就是人生中一個選項」，意指不是每個人都要往這條路走。