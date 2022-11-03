身為太空人狂熱粉絲的「床墊麥克」麥英維爾（Jim McIngvale），世界大賽G3當然也動身造訪了費城人主場市民銀行球場（Citizens Bank Park）替客隊助威，不過卻有球迷拍到床墊麥克帶髒字怒罵費城人球迷，在網路上引起不小的討論，床墊麥克今日也還原了事實經過。

最近有段影片在Tiktok（抖音國際版）傳開，內容是G3賽後床墊麥克對著費城人球迷破口大罵，並不斷以F開頭髒話怒譙對方。床墊麥克今透過休士頓當地媒體《FOX 26 Houston》解釋了為何會有這樣的失控行為。

I love this passion from Mattress Mack. A man can only be pushed so far when he has a big bet on the line pic.twitter.com/HVLo0gzs5h — Big Cat (@BarstoolBigCat) November 2, 2022

床墊麥克表示，雖然知道費城人球迷非常瘋狂，但自己顯然低估了，「有一些喝得醉醺醺的人說，『嘿！你為什麼不拉開太空人的球衣，秀出藏在他們身上的蜂鳴器』，還有人說艾爾圖維（Jose Altuve）永遠不會進名人堂，因為他是有史以來最大的作弊者，這讓我徹底失控，不得不對他說了幾句話。」

為了太空人挺身而出，床墊麥克不後悔自己在賽後的處理方式，「當他們在說我家孩子的壞話時，這會惹怒了我，我是太空人球迷，他們想表達擊敗我們的激昂心情，這很OK，若提到不利於我們球員的話題，那等於已經劃清界線了。」

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