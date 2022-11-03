美國總統拜登2日晚間發表演說，警告美國民主受到威脅。

美東時間2日晚間，美國總統拜登在華府針對美國民主狀態的主題發表演說，他警告美國民主正受到不接受選舉結果的人攻擊，呼籲美國人起身對抗政治暴力。他上台時就先談論美國眾議院議長裴洛西夫婿保羅遭遇攻擊一事，痛批川普及川粉的謊言助長政治暴力及選民恐嚇，呼籲選民起身對抗。

應民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）邀請，拜登2日晚間臨時在華府聯邦車站（Union Station）發表針對美國民主現況的演說。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）等報導，拜登在演說中警告，美國民主正受到不接受選舉結果的人攻擊，同時他試圖將捍衛民主，作為下周即將登場的期中選舉首要議題。

他說：「這種恐嚇，這種針對民主黨人、共和黨人、以及只是做好工作的無黨派官員的暴力行為，都是為了爭權與利益撒謊、陰謀論及惡意謊言、一遍又一遍地撒謊以產生憤怒、仇恨、辛辣甚至暴力的結果。」

拜登一上台就提到美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的82歲夫婿保羅遇襲事件，他說歹徒進入他家後就問「南西在哪裡？」，「暴徒們1月6日闖進美國國會時也說了同樣的話。」他痛批川普及支持者稱2020大選被竊取的大謊言，「危險助長了政治暴力及選民恐嚇」，「我們面臨了決定性時刻，我們必須以一個國家、壓倒性、團結的聲音表示，選民恐嚇不容存在。」

42歲加拿大公民德帕佩（David DePape）10月28日凌晨闖入裴洛西家中，將保羅打到倒臥血泊、昏厥，保羅後續被診斷出顱骨骨折，目前正逐步復原。

他說今年的期中選舉有許多重要議題，包括經濟、安全、個人自由、健康照護、健保等，「但還有一件事處於危急關頭，民主本身，民主就在今年的選票上，我們投票時必須知道什麼面臨風險，而不只是當下的政策。」

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