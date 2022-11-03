一名女網友分享，只要乳頭被碰到就會出現難過的情緒，讓她覺得自己像是個異類，因此很好奇其他人是否也有過類似症狀，貼文引起網友討論，不少女網友坦言有相同的問題，即使是自己碰到也會有噁心、難過的感覺。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，只要乳頭被人觸碰，就會湧上一股很負面的情緒，會突然變得很悲觀、很難過，而且根據她的觀察發現，不論是她自己碰到，或者是男友，都會產生這類的負面情緒，讓她感到非常困擾，也很擔憂自己是不是異類。

女網友指出，她也曾告訴男友不要碰奶頭，因為她會傷心難過，當時男友還一度懷疑她是不是在騙人，而她查詢網路以後，發現也有其他人有類似的問題，而她的這種症狀疑似就是所謂的「傷心乳頭綜合症候群」。

貼文引起網友討論，許多人都坦言有類似的問題。「我也有，被碰到會整個很煩躁很想用力甩開男友的手」、「我自己摸乳頭會覺得超級不舒服，噁心加難過」、「我也有，就是悲觀的感覺，洗澡的時候明顯」、「有！小時候不知道有這個特殊的學名還為此困擾很久，覺得自己跟別人不同」、「我之前會！還很不理解怎麼會這樣。」

心理學博士及性治療師曾寶瑩曾在臉書發文說，.「乳頭悲傷症候群」目前還沒有被納入心理疾病，這個詞只是個網路命名，很多人都有類似症狀，大多數不會太嚴重，如有此困擾，建議可以先試著好好撫摸自己的乳房，先讓乳房對於被觸摸這件事情感到安全、舒服，再去帶動性興奮的感受，但若狀況很嚴重，則可以尋求專業的協助。

曾寶瑩也強調，不要再亂說這種症狀是女生「不想做愛」、「不想哺乳」的藉口，這種困擾是真的，也很難受的。試著同理或同情別人真的不會死，不懂就不要亂說。