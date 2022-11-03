美強光(6915)自結前9月每股盈餘為2.02元，公司於今天(11月3日)登錄興櫃，每股認購價格為39元。

美強光成立於民國95年3月，主要從事光學微型機構件之設計、製造及銷售，技術團隊則由光學產業資深之設計、工程開發人員組成，從光學設計、模具製作開發、精密射出成型、產品評價及量產提供客戶完整的光學元件及微成型解決方案。

美強光深耕光學微型機構件多年，除可提供多數消費性電子光學微型機構件外，還可依客戶提供之規格進行設計研發生產，例如：以塑膠射出精密成型件為基底，根據客戶產品不同需求，客製化嵌入鏡片、金屬等材料進行多元成型，將有效提升單位售價，該公司在市場競爭的利基主要係具備豐富的經驗，耕耘感測器產業精密機構成型件的市場超過十年，客戶依賴度與信任度高且與客戶共同開發，成為整體供應鏈的一環，該公司藉由多年與客戶的持續合作與開發和供貨，品質與交貨數量上獲得客戶的信賴，具備優勢。此外，藉由產品精度的提升與生產檢測的高度自動化，提升產品品質與控制成本。

法人表示，美強光主要產品係光學、感測微型機構件，為ToF/ALS/3D感測器產業中所需的重要元件，可廣泛應用於手機、手錶、耳機、平板、筆電及機器人中的感測與光感應模組需求，近年更隨智慧感測技術提升出現不少新需求，包括車載、AR/VR等，美強光於其測距、光感測器領域之厚實基礎，在未來積極切入醫療光學模組零部件、車用光學零部件等領域。

美強光自結前9月合併營收為4.43億元，年減27.92%，每股盈餘為2.02元。