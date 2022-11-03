中廣與蓋洛普日前公布新竹市長最新民調，民眾黨候選人高虹安被民進黨候選人沈慧虹追上，兩人都是25.96％，國民黨候選人林耕仁14.04％居第三。中廣董事長趙少康昨（2）日再度呼籲，「國民黨要認真評估自己能否勝選，如能勝選，當然最好，如不能，是最不願意看到民眾黨還是民進黨勝選？」此說法引熱議，引爆藍營支持者激烈內戰。

趙少康先前曾提藍白合、「新竹換台北」，引發爭議，包括國民黨黨主席朱立倫等人也回嗆「不可能」；之後趙昨日再發新聞稿稱此刻已無「新竹換台北」這種事了，直言國民黨應該已經不需要跟民眾黨商討什麼了，因在台北市民眾黨好像已沒有什麼可以給國民黨了。

但趙少康昨也在臉書分析，新竹市民進黨支持者歸隊，導致沈慧虹追近高虹安，而傾向國民黨者有33%支持高；11月5日周六國民黨將重兵集結新竹市要拉抬林耕仁，高雄市前市長韓國瑜好像也要來；「要把林耕仁推到第一」當然是國民黨最期待的目標，不過如果不能，會不會讓民進黨漁翁得利，此時此事民眾黨應該比國民黨更加關心才對。

趙少康喊話，事到如今，已經沒有什麼「新竹換台北」的事了，有的只是各候選人再努力20天後，國民黨要認真評估自己能否勝選，如能勝選，當然最好，如不能，是最不願意看到民眾黨還是民進黨勝選？

此文湧入超過330則留言，反應熱烈。參與討論的藍營支持們卻分成兩派，一派認為應「棄林保高」，集中選票力挺民眾黨候選人高虹安，一派則認為藍營該團結支持林耕仁。網友留言道：「民進黨一定要輸，其他的都不重要」、「不夠強的候選人，選民自然會做選擇！況且是新竹科學園區地區，候選人本身的條件很重要」、「不投高虹安就等著林智堅接班人上台」、「問題是林耕仁團隊自我感覺良好，還淪為綠營打手，唉」、「林耕仁空軍再加強，新竹市長最佳當選人啦！」「藍軍必須團結才能贏得勝利」、「趙老大一向為國無私建言，胸襟開闊」。