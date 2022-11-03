美國升息3碼，加上聯準會態度並沒有轉向鴿派，導致美股出現重挫，台股受到影響今（3日）以12985.55點開出，重挫超過百點，隨後跌幅擴大至將近200點，台積電下跌10.5元，觸及384.5元，聯發科挫低12元觸及587元。

台股昨（2日）小漲62.96點，收在13100.17點，成交值為1542.77億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超13.51億。自營商買超5.15億，投信買超13.55億，外資及陸資賣超5.19億。

周三美國聯準會宣布升息3碼，主席鮑爾更暗示升息腳步有望趨緩，但不會停止升息，打破市場認為聯準會轉向鴿派的預測，美股四大指數瞬間重挫，終場皆收黑。

道瓊下跌505.44點（或1.55%）至32147.76點，那斯達克指數挫低366.05點（或3.36%）至10524.80點，標普500指數跌96.41點（或2.50%）至3759.69點，費城半導體下挫74.28點（或3.09%）至2328.47點。