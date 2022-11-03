大陸男星張欣堯參加選秀節目《創造營2021》，雖然拿下20名卻無緣出道，但仍累積不小知名度，不過先是爆出與粉絲們群組要大家傳裸照，還發自己私密處影片，引發撻伐聲浪，近來又被爆料「當小王」，對方男友還公開監視器畫面，引發網友熱議。

張欣堯先前被公開在群組與粉絲的訊息截圖，內容除了看到許多露骨文字，還疑似發出拍私密處的影片，甚至邀粉絲到住的酒店睡覺及裸聊，隨後，工作室發出聲明駁斥傳聞，強調網路流傳的截圖是「不實信息、不當言論」，嚴重侵害張欣堯聲譽，除了要求網友立即刪除貼文，也強調已經蒐證並保留法律追訴權。

網友公開監視器畫面，指出被張欣堯戴綠帽。(搜狐娛樂微博)

沒想到醜聞才平息沒多久，張欣堯被爆料介入感情「當小王」，有網友曬出住處監視器畫面，只見有一男一女同進家門，該男子外貌極度神似張欣堯，接著表示：「網紅張欣堯，10月30日凌晨3點在拱野區一個公寓，跟我女朋友一起回家，當時我們沒有分手，待到早上10點多被我敲門發現，真噁心」，對於被張欣堯戴綠帽相當不滿。

網友女友發文澄清全是誤會一場。(江川藤綺微博)

該網友接著曬出對話截圖，只見他以拿衣服為由要求開門，女友卻以要睡覺為由拒絕，接著追問：「你要說屋裡有人不方便，那我就走」，對此，女友則表示「你還這麼想，我也沒辦法」、「那你就當我有人吧，我不想聊我要睡覺」，隨後女方對此事作出回應，表示在聚會喝醉後，要求張欣堯求送她回家，没想到卻被男友誤會，也為此公開向張欣堯道歉。