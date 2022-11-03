一名網友有3間房用來租人，第一間公寓租給4寶夫妻遭欠4個月房租，對方後來消失，屋內留下髒亂噁心環境，另間店鋪也是房客突消失，留下4萬元電費沒繳，最後一間透天厝更是被租客當作「詐騙集團機房」，警方甚至破門攻堅抓人，他崩潰說「難怪有錢人寧可把房子空著也不出租」。

「難怪有錢人寧可把房子空著也不出租」該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他的公寓先前閒置15年，2年前租給4寶夫妻，該夫妻後來積欠4個月房租，稱小孩都無法上學，最後原PO質問對方什麼時候搬走，對方才回已經沒住了，只能到處流浪，原PO進屋查看發現裡頭髒亂不堪，牆壁全是亂畫痕跡。

此外，該網友說另間店鋪則是租客欠2個月租金，他某日發現店鋪已好幾天沒開，報警後進屋查看，發現屋內僅剩廢棄物，電費積欠4萬元未繳；最後，該網友說他還有一間透天厝，租客是對夫妻，某天警方突然聯繫他稱要帶槍攻堅該租屋，警方進屋後逮捕11名嫌犯，主嫌跑掉，原來該處被當作詐騙集團機房。

其他網友留言「還好屋子內沒x人」、「原來您是大房東」、「房東真慘」、「唯一欣慰沒人掛在裡面」、「這個故事就是告訴我們，超過15天扣押金後，該請人離開就是要請人，甚至要請公權力協助」、「房東你怎麼不好好挑選房客呢」、「租三間三間都出問題，你還是別當房東，房子空著養蚊子比較保險」。