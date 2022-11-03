長榮航空於今日首航台北－慕尼黑航線，上午在桃園國際機場進行首航儀式，特別調派三麗鷗彩繪機「星空機」飛航與旅客同樂，首航班接近滿載。慕尼黑航線開航後，長榮在歐洲布局達6個航點，為台灣飛航歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

近年台、德雙方合作密切，德國也是台灣在歐洲第一大貿易夥伴，在經貿、交通及科技等各領域的交流逐年增長，去年雙邊貿易達200億美元，創下新高。慕尼黑為德國商業大城，諸多世界重要工商企業皆設廠於此，每2年舉辦的慕尼黑電子展，更是全球規模最大的電子零組件專業展，吸引全球超過50個國家參展，買家超過100餘國，長榮看好台北－慕尼黑航線的開闢，可拉攏更多商務旅客。

慕尼黑也是德國重要旅遊城市，擁有眾多著名景點，包括聖母教堂、寧芬堡宮、國王湖、BMW博物館以及歐洲最大城市公園之一的英國花園，位處慕尼黑郊區的新天鵝堡，更是迪士尼城堡的原型，年度盛會慕尼黑啤酒節更被譽為全世界最盛大的節慶活動，也讓慕尼黑享有世界啤酒之都的美名。

長榮航空董事長林寶水表示，台北－慕尼黑航線每周飛航4班，除提供兩地民眾便捷的空中服務，同時讓旅客透過長榮的6大歐洲航點，進出歐洲行程安排更加便利。長榮也著眼轉機的市場，未來希望能吸引更多的亞洲旅客前來台灣轉往慕尼黑，或從慕尼黑經台灣轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

民航局長林國顯說，疫情使台灣旅運界遭受客量斷崖式的打擊，目前11月每周約878班航班，12月為1100班左右，但相比疫情前的3600班，僅恢復約3成。在政府全力紓困、桃園機場趁機整備、航空業者不裁員努力下，如今疫情即將過去、機會來臨之時，台灣已經準備好了。

德國在台協會副處長陶艾瑪（Dagmar Traub-Evans）指出，慕尼黑開航後，德國非常歡迎台灣旅客搭乘長榮航空前往美麗的慕尼黑，親身體驗當地之美。

長榮航空台北－慕尼黑航線以波音777-300ER或787機型飛航，每周飛航4班，台北飛往慕尼黑每周一、三、五、日；慕尼黑飛往台北則為每周一、二、四、六。

為歡慶台北－慕尼黑開航，長榮航空推出開航特惠價，前往官網購買來回機票2萬7569元起（未稅）。旅行業者則規劃各式團體行程，前往慕尼黑10天只要6萬9900元起。長榮指出，我國防疫政策逐步放寬後，各地市場均穩定恢復中，尤其以歐洲航線恢復最快，台北－米蘭、台北－慕尼黑航線陸續開闢，未來歐洲的市場熱絡程度將令人期待。