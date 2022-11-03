藝人何妤玟在2020年結束8年婚姻後，便更加積極跑通告、登上各大綜藝節目，近期更開啟YouTube頻道分享生活、當起網紅，吸引大批網友的點閱。而平時穿著風格相當優雅的她，近日在節目中罕見突破尺度，挑戰薔薔（林嘉凌）超火辣的戰袍，讓她驚呼「從來沒穿這麼露過」。

何妤玟昨（2）日在節目《女人我最大》中，首次挑戰薔薔所準備的超辣戰袍，並在個人社群平台上發文「謝謝薔薔把她的歐洲戰袍拿來給我穿上，沒想到姐竟然能駕馭這麼浮誇的禮服，新的一年我要走出舒適圈，多嘗試不一樣的穿搭」，她還在限時動態上PO出超近的自拍影片，驚呼自己到45歲「沒露過側乳，史上第一次，薔薔的衣服我竟然能駕馭，厲害了」。而在公開的照片及影片中，只見她穿著一件黑色的瓶口禮服，胸口深V至肚臍以及裙襬高衩至腿根的性感設計，使她飽滿的上圍曲線與一雙白皙的大長腿一覽無遺，令網友看了紛紛留言「厲害厲害，可以出寫真了！」、「好沒有安全感的感覺」、「你不同的服裝禮服搭配出高貴大方，真不愧是個摩登辣媽， 妤玟姐」 、「敲碗正面」、「哇塞」、「太犯規了吧姐」、「哇哇哇！太正點了吧」。

不過有眼尖的網友看到照片後，也忍不住表示「超正的，但⋯⋯腳趾怎麼了」，眾人才發現她的腳趾看起來似乎相當吃力，而面對網友詢問，何妤玟也出面回應「鞋子太大了，薔薔40號我35號，只能使勁用腳趾抓住」。