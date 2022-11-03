第四屆勞動部「工作生活平衡獎」頒獎，中華汽車以「多元防疫措施及員工照護」、「健康一站式服務」、「中高齡員工關懷」、「完善育兒機制」獲得「員工關懷獎」殊榮。透過友善職場的建立，提升同仁身心靈幸福感，以留任優秀人才讓企業更有競爭力，建立良好正向循環，達成企業永續經營的目標。

中華汽車表示：「員工是最大的資產」，公司不遺餘力推動多元面向照護，讓同仁能在工作、家庭、健康之間取得平衡。尤其是疫情嚴峻期間人心緊繃、焦慮，中華汽車更努力管控疫情，由陳昭文總經理擔任防疫總指揮，每週召開防疫會議：供應防疫茶、廠內施打疫苗，並辦理線上運動課程以提升員工免疫力。

一旦染疫則第一時間提供完善的防疫關懷：包括優於法定的給薪防疫照顧假、隔離假、居家休養假等讓員工生活無後顧之憂，針對同仁眷屬優先提供廠內醫生視訊看診服務，也透過關懷卡片、防疫關懷箱，讓同仁在確診時期感受公司的重視。疫情嚴峻期間貼心安排線上關懷講座，請心理師為大家紓解防疫／染疫後的心理壓力，照料身心健康。

而同仁也用實際行動表達對公司的支持，確實配合施打疫苗、定時快篩、分區分時辦公用餐、減少外出社交等等。故疫情爆發以來，雖陸續傳出確診，但人數始終在可控制範圍內，未曾爆發大規模感染造成產線停擺、影響員工生計。

中華汽車希望能在員工成家、育兒等不同人生階段，提供充足的資源，所以員工從懷孕期間即提供專屬停車位、提供妊娠諮詢，並設置幼兒園安親班提供2-12歲兒童的托育協助，更能配合上下班時間彈性托育，讓新手父母順利銜接家庭與工作。幼兒園開辦至今共收托1381名員工子女，陪伴孩子一同成長茁壯。

中華汽車近年以「健康幸福齊步走」做為推動內外部運動主軸，不僅於廠內設置「健康一站式服務專線」，整合公司多元健康／福利服務，即時提供員工諮詢協助；在運動促進方面不斷推陳出新，每個上班日有不同的專業教練帶領同仁規律運動，疫情期間轉型為線上運動課程，下班後能透過線上直播，和家人一起跟著教練作瑜珈、拳擊有氧等。

而為避免群聚，疫情期間更將往年於春秋兩季辦理的大型健行活動，轉型為小組報隊，同仁可於活動期間內任選登山路線，在保持社交疏離距離的原則下維持運動及親近大自然的習慣。為養成同仁多走一哩路的健康習慣，全員導入Walkii運動APP，並舉辦「中華汽車健康運動圈」線上運動會，鼓勵同仁日行7500步，透過記步功能掌握全員運動狀況。

中高齡員工職業生涯延長與退休生活規劃也是中華汽車在意的議題。2021年中華汽車落實了400件以上改善提案，減少負重600公噸、減少彎腰15萬次、減少步行50萬步，減輕職場工作疲勞度，並導入AGV無人搬運機、Robot自動化系統，同時推行人因工程改善，使同仁作業更簡單、容易、省力，希望營造出充滿希望和活力的工作環境讓同仁發揮所長，讓組織和個人共同成長。