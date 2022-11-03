DIGITIMES研究中心分析師林俊吉綜合供應鏈訊息、各區域市場狀況及觀察全球政經走勢分析，下調2022年全球智慧型手機預估出貨量至11.7億支水準，年衰退10.7%；展望未來5年，COVID-19(新冠肺炎)疫情、烏俄戰爭、美國升息及全球通膨等負面影響將逐年減小，而5G換機潮及新興市場功能手機用戶換購低價智慧型手機的趨勢持續，市場將回復成長，林俊吉預估每年出貨成長率將落在2~9%，年複合成長率(CAGR)估4.8%。

林俊吉指出2022年疫情對於全球大多數地區衝擊已小，零組件呈現供應吃緊、價格上揚情形也於第2季起不復見，然烏俄戰爭使全球高通膨惡化及美國聯準會快速升息帶動美元升值，導致各地尤其是新興國家消費者購買力大減，好不容易於2021年呈現正成長的智慧型手機市場2022年再次步入衰退窘境。

展望2023年，智慧型手機出貨前七大品牌排名依序將為三星、蘋果、Oppo、小米、Vivo、傳音及榮耀，合計出貨將達將近10.4億支，囊括全球86.4%市占。

在5G智慧型手機方面，DIGITIMES研究中心預估2022年出貨將達6.1億支，較2021年增加不及8,000萬支；預估2023至2027年5G手機出貨每年增量介於1.1億至1.7億支，至2027年5G機款出貨占比可望接近9成。