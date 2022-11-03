美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾本週訪問台灣，將與台灣官員討論5G、網路安全和電信業務等議題，並展現對台灣的支持。

路透社報導，卡爾（Brendan Carr）是美國最新一位訪台的高級官員，也是首位以官方身分訪台的現任FCC委員。

卡爾接受路透社電話訪問時說：「作為美國人，我們能做的就是竭盡所能地支持台灣，與台灣結盟，無論是大事或對我而言是一件非常小的事情，一切都對抗衡中國的算計很重要。」

卡爾將與台灣國家通訊傳播委員會（NCC）和外交部等其他機構官員會面。

除了拜會官方機構外，卡爾也將與科技與通訊業者召開會議，並前往台灣半導體產業重鎮新竹舉行會議。他說半導體產業是美國供應鏈「不可或缺的一部分」。

台灣外交部拒絕置評。

卡爾是FCC兩名共和黨委員之一，經常強硬批評中國。FCC目前有4名委員，由美國總統拜登任命的民主黨委員擔任主席。

卡爾向路透社證實，他稍早曾對美國新聞網站Axios說，出於對國家安全的考量，美國政府應禁止中國的短影音分享應用程式TikTok，他也認為政府將無法確保美國用戶的個資安全。