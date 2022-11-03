空軍防護機堡籌建案已延宕10餘年，空軍在2020年編列將近44億元，計畫在台中清泉崗機場建立36座抗炸機堡，號稱是全球首度採用抵禦大陸東風系列飛彈抗炸能力施工法的強化機堡，空軍表示，預計在年底前完成發包作業。

國防部2020年送交到立法院預算中心的預算書顯示，空軍未來將配合「一機一庫」政策，逐步構建高抗炸係數防護機庫，確保我軍戰力在戰時得以發揮。因此編列43億9255萬2000元，自109年至115年度，分為6個年度，興建9座四聯機庫堡、滑行道及其附屬設施。

空軍參謀長黃志偉表示，防護機堡籌建案是針對反制中共東風系統導彈1500磅的彈頭來設計，確認能在東風系列導彈攻擊下提供防護。據了解，每座機堡造價將高達近億元，具有抵禦3300磅抗炸強化功能，全案已送公共工程委員會修訂招標內

空軍表示，清泉崗基地36座防護機庫構建案，將有利於兵力機動移防、緊急轉降及傳統機庫堡設施分年維護與整建作業遂行，同時也可提供友軍航空器停駐，達到隱蔽掩蔽效果。

空軍原本早已進行招標，卻因物價飆漲而多次流標，目前已重新修訂部分內容送行政院公共工程委員會審查，合併後再辦理招標，希望今年年底前順利發包。黃志偉表示，新式抗炸機堡的防護力， 都是透過理工、工程學者設計，空軍重新進行評估後再尋求中科院設施工程處的專家學評估一遍，確認可抵抗東風系列導彈。

據了解，空軍現有300餘座舊式機堡，換成抗炸機堡，每座新型的抗炸機堡造價上億，預算可能高達300億元，過去因國防預算緊縮，加上是否蓋強化機堡就能保存戰力，軍方內部也有爭議，國防部因而遲未同意，監察院也曾在2010年以未落實「一機一庫」政策，提出糾正，如今空軍終於在今年開始執行此項計畫。