雞蛋可變化多種料理，董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，不少人喜歡吃半熟蛋，但是烹煮前沒有清洗，會造成病原菌汙染，若不慎將沙門氏菌吃下肚，恐會引發急性腸胃炎，造成腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐等症狀，嚴重還會有致命危機，提醒民眾烹煮前一定要清洗蛋，並煮到全熟。

許惠玉指出，董氏基金會營養中心針對民眾採購蛋品做調查，結果發現36%的人常吃半熟蛋；1%的人會吃生蛋；烹煮前有42%的人不會清洗蛋，值得關注的是會吃半熟蛋或生雞蛋的人，有高達55%的人不會清洗雞蛋，恐有衛生安全疑慮。

許惠玉表示，蛋殼表面因雞糞沾染，容易附著有大腸桿菌及沙門氏菌，若在打蛋前沒有將蛋殼表面清洗乾淨，蛋殼與可食雞蛋會互相接觸，造成病原菌汙染。

許惠玉說，因為蛋殼上有氣孔，微生物有機會入侵，通常都是沙門氏菌為主要微生物，不慎將沙門氏菌吃下肚，會引發急性腸胃炎，造成腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐等症狀，嚴重甚至會有致命危機，最安全衛生的做法是烹煮前清洗蛋並煮到全熟，沙門氏菌致死溫度為71°C，這樣就可避免沙門氏菌的危害。

但許惠玉表示，一定要烹煮前再清洗，要避免清洗雞蛋後，再放進冰箱，因為清洗過的蛋殼會潮濕，會破壞表面護膜，不但沒辦法消滅沙門氏菌，還會提高致病微生物入侵蛋內的可能性。