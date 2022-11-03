美國政府上月初公布新一輪對中國晶片的禁令，在中美晶片大戰越演越烈之際，根據日媒報導，印度正在大力吸引半導體企業在當地設廠生產。該國繼去年推出7600億盧比（折合約台幣2956億）的半導體獎勵計畫後，最近還決定擴大補貼對象。

根據《日經新聞》報導，印度過去長期依賴自別國購入所需半導體，但在疫情爆發後，再加上IT產業的蓬勃發展，使得印度對半導體的需求不斷增加，凸顯了半導體自主化的重要性。印度電子與半導體協會（IESA）預測，2026年印度半導體市場規模將達到640億美元（約台幣2兆），是2021年的2倍以上。

印度總理莫迪在4月首次舉辦的半導體産業振興會議Semicon India（印度半導體會議）上，透過視頻發表談話指出，「正在建立新的世界秩序，我們必須抓住這個機會」。他還雄心勃勃地表示，要爭取讓印度成為半導體領域的中心。

報導指出，中美晶片戰開打，在中國以外地區設立生產基地的可能性增高，印度盼能躋身晶片生產大國，而目前已有多間企業有意將產線移至印度等國家，像是印度大型資源企業Vedanta就與富士康科技集團合作，計劃在印度總理莫迪(Narendra Modi)的家鄉古吉拉特邦建一個半導體工廠。

此外，印度政府也在9月下旬宣布將提高對半導體設施的財政支持，提供廠商投資項目成本補助高達50%。