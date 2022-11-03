我國跟上世界趨勢解封國境，不過教育部員工要出國，仍須專案簽呈引發抱怨。教育部長潘文忠今天表示，現在國際或國內都已恢復常態生活，他將請人事處就現況進行檢討，採取一般性方式，回應部內員工的出國需求。

雖然我國邊境陸續解封，但教育部內人事單位近日也向員工公告，基於防疫措施及維護人員健康，參酌教育部針對疫情期間同仁非因公出國案件，審核措施為須親自為之或有不可替代性事由，並經簽奉核准後為之（一層決行），員工擬暫停出國，唯有特殊情形者，須親自為之或有不可替代性，並寫專案簽呈至一層決行同意，方可非因公出國。

教育部的出國禁令引發部內員工抱怨，立法院今天審查教育部預算，會前潘文忠受訪表示，之前教育部的出國請假申請辦法，是因應疫情考量，因為當時很多國家或地區的疫情嚴峻，因此對於非因公出國，就從嚴規定，以保障員工的身體健康。

不過潘文忠進一步指出，這樣的請假規定確實有必要因為疫情而來檢討，國內或國際都逐漸進入常態生活，他將請人事處檢討，回到一般性的申請程序，以因應員工的出國需求。