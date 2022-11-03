圓展(3669)月K連2紅，外資本周連續3個交易日站在買方，圓展旗下遠距醫療、遠距教學和視訊會議攝影機全壘打，從上千件產品中脫穎而出，齊獲第31屆台灣精品獎殊榮，其中醫療級PTZ攝影機AVer MD330U系列，以優異創新的功能贏得評審青睞，將進一步角逐金質獎最高榮耀。

第31屆台灣精品獎共有1,109件產品報名，集結國內外百餘位專家歷時3個多月評選，最後共348件產品獲得台灣精品獎。圓展本次獲獎產品除了MD330U系列外，還包括教學用自動追蹤攝影機AVer DL10、4K雙鏡頭視訊攝影機AVer CAM550和4K視訊會議系統AVer VB342 Pro。

獲得評審好評的MD330U系列是專為遠距會診、遠距巡房和手術室直播打造的攝影機，擁有全球首創鏡頭可拆式設計，其30倍光學變焦、4K超高解析度鏡頭，能夠手持拍攝病人或病徵狀態的多角度畫面。內建整合麥克風和喇叭的聲音系統，搭載AI降噪技術，讓遠距診療如同面對面看診。

DL10遠距教學自動追蹤攝影機，設計輕巧方便攜帶，是空間有限的教室及混合式教學的最佳選擇。具備6倍總變焦鏡頭和USB隨插即用功能，並搭配獨家AI追蹤技術，無須配戴任何裝置，即可被攝影機精準鎖定追蹤，讓老師享受超高教學自由度。

CAM550和VB342 Pro二款最新視訊會議設備也深受評審肯定，CAM550搭載AI雙鏡頭，可透過兩顆鏡頭的連動運作，快速框選會議室內的與會者，輕鬆滿足企業的遠距溝通需求；VB342 Pro專為中小型會議室打造，內建優異的喇叭麥克風，配備4K PTZ光學變焦鏡頭，只需一台設備即刻輕鬆開始高品質視訊會議。