日本防空警報J-Alert於3日偵測到朝鮮又試射多枚彈道導彈，這次不僅又飛越日本領土，同時也是1年來，史無前例地第2次。

2日，朝鮮才剛發射至少23枚飛彈，其中還包括首次落在韓國海岸線外，且創單日最多發試射數量之後。沒想到才隔1天，朝鮮又迫使J-Alert緊急廣播並警告，日本中部宮城縣、山形縣以及新潟縣的居民需留在室內或地下室避難

日本海上保安廳(Japan Coast Guard)3日表示，在朝鮮試射導彈後，大約25分鐘就掉落到太平洋海中。當朝鮮試射時，韓國軍方也示警並說這次有穿越朝鮮東海岸。韓聯社報導，從導彈出現分離現象來看，應屬於遠程等級的。

朝鮮在2日試射至少23枚砲彈後，其中因有落在距離韓國領土外海不到60公里處，韓國總統尹錫悅認為已侵犯到自己領土。另外，美國也譴責朝鮮試射導彈的行為很魯莽，太輕率，應該要考慮後果才行。

就在朝鮮2日的導彈試射之後，韓國政府也罕見地發出空襲警報，並不假辭色立即發射導彈回擊。據悉，近期密集試射導彈的朝鮮，將美韓雙方聯合大規模軍演，視為一種無法容忍的挑釁行為。

日前，美韓兩國集結至少兩百架雙方戰機，也包括最新的第5代F-35匿蹤戰機等，沒眠沒日地在朝鮮半島進行模擬任務軍演。朝鮮領導人金正恩在事前也嗆過，若不停止演習的話，後果自行負責。