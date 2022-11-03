海軍陽字號軍艦呂姓艦長3年前酒後輕摟並擁抱女軍官，還要她一起入住飯店同居一房及在床上擁抱，並企圖性侵她，海軍司令部處分撤職並停止任用3年，呂男不服提告，台北高等行政法院認為，海軍司令部處分並無違誤，駁回其訴訟。可上訴。

這起國軍近年最嚴重的醜聞事件，發生在2019年5月22日晚上，時任海軍司令黃曙光得知後，高度震怒，直接派員到艦上解除呂姓艦長職務、汰除及送檢方偵辦，艦長一職則由該艦戰隊長代理。

判決指出，2019年5月間，呂姓艦長與女軍官等官兵在餐廳喝酒餐敘後，酒醉的女軍官遭艦長帶到飯店房內並脫去衣物，她乘機逃至廁所內打電話向陳姓輔導長求助，告知艦長意圖不軌，海軍司令部核定懲罰人事評議會的決議，將呂處分撤職並停止任用3年。

呂不服提行政訴訟辯稱，他從事軍職21年，認真盡責才經任命擔任艦長要職，他軍旅生涯無重大違失，軍旅21載考績均為甲等以上，只是與女軍官牽手、輕摟等偶發行為，致他軍旅生涯付之一炬，也無從請領退除給與，軍方處分違反比例原則，請求法院撤銷。

北高行政法院認為，女軍官提控呂涉犯刑法妨害性自主罪現仍由基隆地檢署偵查中，本案對國軍執干戈以衛社稷的形象傷害甚鉅，且呂未能真摯面對其違失行為，海軍司令部處分撤職沒有違反比例原則，判決駁回呂的訴訟。