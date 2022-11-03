美國聯準會決議再升息3碼，並且態度比較鷹派，道瓊下跌505點，台股今早開盤也連動走跌，金管會主委黃天牧表示，會觀察股市的發展狀況，提出相關的措施。

黃天牧今日到財政委員會接受媒體採訪表示，會觀察股市的整體表現，如果有需要會有必要的措施，以最近的一項措施，就是10月21日提出，股市跌3.5％，次一日就不可以平盤下放空。

黃天牧表示，若採取更激進的方法，確實會有一些影響，但是必須要權衡，任何政策都有得與失，必須目標是什麼，要權衡與通盤考量。

對於小投資人信心問題，黃天牧表示，升息目的是應對通膨，也有人說明年出口是觀察點，這是過渡時期，但是還是要看基本面、中長期，相對來說是這是短線，緊促升息確實對金融市場造成波動情況，市場會回歸基本面。相信緊促升息的腳步會在適當時間調整，還是要看看股市的基本面，再作投資。

黃天牧表示，台股股利與股票股利表現不錯，行政院院會也提到全力支持發展半導體發展的決心，經濟成長也是穩健，基本面還是良好，投資人還是審慎選股注意風險。