中信金(2891)近2個月遭到外資賣超壓力升溫，外資持股比在10月跌破4成。中信金9月稅後盈餘新台幣35.21億元，不過，因為中信產防疫保單理賠，拖累子公司台壽連2個月出現單月虧損；台壽持有瑞士信貸主順位債券部位近120億元，目前皆正常收息，市場關注該投資等級債評等，以及未來是否需要增提預期信用損失等。中信金控累計前9月合併稅後盈餘370.5億元，年衰退20.28%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.85元。

中信金旗下中信銀行本周宣布推出綠色信貸及房貸優惠專案。申請綠色信貸購買指定廠牌純電動汽機車，享首期年利率0.01%、最高貸款額度新臺幣500萬元及減免開辦費新臺幣2000元；購置取得由財團法人台灣建築中心核可之「綠建築標章」或「候選綠建築證書」的房屋，則適用綠色房貸優惠，享減免開辦費新臺幣2000元。

國家發展委員會今年3月公布之「臺灣2050淨零碳排路徑」，預計2040年達成新售汽機車全面電動化的目標，純電動汽機車需求可望持續成長。為落實綠色金融，中國信託銀行推出綠色信貸及房貸優惠專案，鼓勵民眾從消費做出改變，選購純電動汽機車或購置綠建築認證的房屋，為環境永續盡一份心力。

即日起申辦中國信託綠色信貸專案購買指定廠牌純電動汽機車（不含油電車），可享貸款年利率首期0.01%、最高貸款額度新臺幣500萬元，及減免開辦費新臺幣2,000元，且在營業時間線上申貸，最快1小時即可撥款。針對有購屋需求的民眾，若購置取得「綠建築標章」或「候選綠建築證書」的房屋，申辦中國信託綠色房貸，可享年利率2.01%起（機動計息）、貸款成數最高八成五、貸款年限最長30年，以及減免開辦費新臺幣2000元。