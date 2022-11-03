MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股力士(4923)受惠接單穩定，加上匯兌收益，累計前三季每股賺6.15元，整體獲利已超越去年全年表現。展望第四季，持續看好MOSFET成品出貨動能將逐步放大，有助於擺脫消費型電子市場的低迷。

力士前三季合併營收達8.8億元、稅後淨利1.66億元、每股稅後盈餘(EPS)為6.15元，分別較去年同期成長6.18％、65.69％、49.64％，受惠積極深化既有客戶業務合作基礎，加速新產品、新應用領域開拓布局，並透過優化產品銷售組合、導入新型專利技術等，創造整體業務接單、營運獲利能力皆較以往明顯躍進，再加上台幣貶值挹注業外匯兌利益貢獻，係帶動今年前三季整體獲利已超越去年全年表現之關鍵。

力士表示，以產品應用分布來看，今年前三季PC/NB、手機、電池/電源供應器、面板、網通等營收比重分別為25.71％、48.46％、12.72％、5.52％、1.65％，雖PC/NB、手機應用主要客戶因應全球終端消費力道趨緩，於第三季加大進行庫存調整，影響整體下單與出貨節奏，惟力士積極推動利基型的電源供應器、電池等領域業務進展，不僅已陸續取得全球最大及台灣主要電源供應器大廠合格供應商資格，尤其力士旗下MOSFET成品應用於快充技術可達充電功率100瓦以上，且已完善佈建一系列MOSFET成品獲客戶認證，並逐步創造銷售貢獻、增添營運動能。

力士除致力提升新應用領域成效，同步深化新一代ETG、RTG專利製程技術導入MOSFET成品業務，進一步優化業務平均獲利結構，雖第三季整體產能稼動率受客戶庫存調整影響而下降，再加上晶圓投片成本仍保持高檔，2022年前三季整體毛利率、營業利益率仍分別為33.19％、17.71％，較去年同期的26.68％、15.29％增加。

展望第四季，力士仍維持營運目標成長方向不變，一方面，依目前與電源供應器、電池等主要客戶業務合作進度來看，持續看好第四季MOSFET成品出貨動能將逐步放大，有助於中和消費性電子應用受全球景氣波動影響，並創造整體營運正面之挹注，另一方面，力士仍持續投入新型設計、封裝技術研發升級，並加速與多應用領域主要客戶進行新產品專案開發，以佈局未來中長期營運良好成長動能，同時精實整體費用及庫存良好管控，以期保持整體營運良好獲利能力。