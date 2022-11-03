歐洲股市周三吐出早盤漲勢，收盤下跌；投資人在聯準會做出政策決議之前，決定保持謹慎。

周三歐洲Stoxx 600指數收盤下跌1.22點或0.29%，為413.39點，終止了連續三個交易日上漲的行情。德國股市也下跌0.61%，英股跌0.58%，法股跌0.81%；丹麥、瑞典和瑞士股市則逆勢上揚。

在歐股收盤後，聯準會作出升息75基點(3碼)的決議。華爾街主要指數出現下滑。人們關注聯準會對未來的看法，主席鮑爾(Jeremy Powell)說，預計利率的頂點將比上次的預期更高。

歐股的個人和家庭用品股、礦業股、科技股跌幅皆在1.3%至1.8%之間。

逆勢上揚的是醫療股。丹麥藥廠Novo Nordisk在上調全年獲利前景之後，股價上升7.4%。

歐洲股市在十月強勁上揚，因為表現優於預期的企業財報，緩解了歐元區陷入衰退的擔憂。

預計歐洲央行(ECB)的存款利率將在2023年達到略低於2.9%的峰值水準，而目前的水準為1.5%。目前歐洲央行正忙於應對歐元區的創紀錄高通膨。

數據顯示，歐元區製造業活動在上個月的萎縮速度，比預期更高，顯示製造業正陷入衰退。

馬士基(Maersk)大跌5.8%，報15215丹麥克朗；該丹麥船運公司警告運輸和物流需求正在放緩，同時也下調今年貨櫃需求預測。

丹麥助聽器製造商Demant大跌15.1%，為歐股跌幅最大個股；該公司下調今年營收和獲利財測，為今年第二度下調。