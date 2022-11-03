YouTuber界盛事「第四屆走鐘獎」在日前圓滿落幕，這幾天參加這場典禮的入圍者們紛紛曬出當天美照，其中知名YTR滴妹也曬出幾張照片，豐滿的上圍令人驚豔，而一旁一起合照的白痴公主手卻不安分的放上滴妹的渾圓曲線上，一秒釣出哥哥阿滴質問：「妳在摸哪裡…？」，笑翻眾網友。

在滴妹所曝光的照片中，可以看到她一襲白色低胸的長禮服，完全露出優雅的頸部線條，以及白皙的酥胸，而滴妹難得露出深邃的事業線，令人驚艷不已，而一旁的白癡公主乍看笑得很自然，但左手卻不安分地偷放滴妹的豐滿上圍，也可看得出兩人的好交情。

而有著「妹控」封號阿滴看到後，忍不住浮出水面問：「癡癡…妳在摸哪裡…？」對此，白癡公主也幽默地說，她是在摸自己沒有的東西，「就是一個若無其事的合照啊」，搞笑對話逗樂大批粉絲。

網友也紛紛在留言區回覆，「圖3的手是...?」、「這些照片哥哥有同意放上來嗎？」、「癡癡的手，打咩喔」、滴妹今年真的美翻了」、「滴妹這個造型超美」、「完全就是仙女下凡」、「痴痴吃豆腐喲」、「美了啦好像個公主噢！！」、「第一次知道滴妹身材這麼好，平時包緊緊深藏不露」