在中國設分社逾40年的加拿大廣播公司新聞網今天表示，由於向中國當局申請記者工作簽證等2年之久沒有下文，將關閉北京分社，並派駐法語電視台亞洲特派員在台灣兩年。

路透報導，加拿大廣播公司新聞網（CBC News）總編輯芬隆（Brodie Fenlon）在部落格發文寫道，過去2年來，CBC已與在加拿大的中國官員針對簽證問題進行無數次交涉，但都沒有達成任何解決方案。

芬隆表示，CBC 4月致函中國駐加拿大大使叢培武，但沒有後續消息。

對此，中國駐渥太華大使館未立即作出回應。

芬隆也表示，CBC在莫斯科設有分社超過44年，但今年5月俄羅斯外交部發言人在記者會上突然宣布將關閉當地分社，是針對加拿大幾個月前針對俄羅斯國家電視台今日俄羅斯（Russia Today）禁令的回應。

他指出，CBC法語電視台亞洲特派員勒布朗（Philippe Leblanc）仍在等待中國核發簽證，這名特派員早在2020年10月就已提出申請。

中國開始爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後實施封城措施，當時CBC英文記者回到加拿大，迄今仍無法重返中國擔任常駐特派員。

芬隆說：「雖然沒有引人注目的驅逐或尖銳的公開聲明，但效果是一樣的。我們不能為我們的記者拿到簽證，他們就無法在那裡作為常駐記者工作。」

他也說，CBC將在未來幾個月尋找新據點報導東亞消息，並在台灣派駐亞洲特派員勒布朗2年。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111103