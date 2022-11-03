勵威電子（5246）、美強光學（6915）兩家公司在10月24日送件申請登錄興櫃一般板股票後，將在今（3）日掛牌興櫃一般板買賣，掛牌價各為22元、39元。

根據櫃買中心資料顯示，勵威電子成立於2002年11月間，主要產品是探針卡、測試載板、IC測試座、檢測設備及中古設備等，送件時資本額為2億7,921萬元，產業別是半導體業，主辦券商為華南永昌證券。

勵威電子2021年營收7億7,085萬元，稅後純益4,262萬元，每股純益1.53元；自結今年前9月營收7億6,387萬元，稅後純益5,405萬元，每股純益1.94元。

美強光學成立於2006年3月間，主要經營業務是光學零組件之製造及買賣，送件時資本額為3億5,300萬元，產業別是電子零組件業，主辦券商為元大證券。

美強光學2021年營收7億4,543萬元，稅後純益1億9,096萬元，每股純益5.73元；自結今年前9月營收4億4,313萬元，稅後純益7,142萬元，每股純益2.02元。