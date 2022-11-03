40歲謝忻走過和阿翔車吻風波、未修圖照片外流事件後，依舊積極經營演藝圈工作，最近更加入八點檔《市井豪門》。去年她在臉書發文，首度公開有男友，對方是圈外人、上班族，至於是否結婚就順其自然，昨(2日)謝忻自曝因「被男友丟包」導致對男友相當不滿，但其實只是謝忻做的一場夢罷了。

謝忻去年3月宣布有交往對象，對方是大她6歲的普通上班族，今年8月還分享「難能可貴的男友視角隨拍」，讓外界一睹她男友的拍照技術。謝忻後來上《女人我最大》，被問到感情經驗時，聽完楊繡惠的故事便忍不住安慰自己，「其實我的感情故事沒有她這麼坎坷」，引來主持人藍心湄當眾吐槽：「妳還不坎坷？！妳超蠢的！」

謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻近日轉換跑道當演員，和小甜甜等人加入《市井豪門》，但她自認拍戲卡關，不僅台詞卡卡，情緒還不到位，她自嘲在休息室時，「沒有人要跟我坐在一起」。昨她突然發文，透露跟男友吵架，一早就打給男友說：「告訴你我在生你的氣！」，外界以為她是拍戲壓力大才憤怒，原來只是因為一場夢。

近日楊祐寧開設個人Youtube頻道，首度揭開和老婆相處點滴，透露太太常因為惡夢，醒來要他去沙發睡。對此，謝忻也心有戚戚焉，透露夢到跟藍心湄去吃飯，離開時剛好遇到男友和他同事，想請男友載她回家被打槍，謝忻男友無奈說：「好啦，秀秀，我不該讓你生氣。」謝忻則說：「就算男友的求生欲如此強烈，也跟我道歉了，我到現在還是很生氣！因此決定把經過寫下來」，並發現她不孤單，楊祐寧的老婆也有類似經歷，網友回應：「幸好現在沒摔手機了」、「真愛是，無論什麼，都是包容，和忍耐的」、「想像空間很豐富」。