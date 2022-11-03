一名人妻日前收到丈夫給的一疊千元鈔，丈夫還在紅包袋寫「想辦法花光它，並且只能花在自己身上，不然就不准給我回家」，讓她心中竊喜問老公怎麼了；不少網友笑說這是調虎離山之計，老公應該是想和小三在家恩愛，「因為小三多兩個0，別難過了」、「在妳不准回家的時候，他也不在家」。

該名人妻在臉書「爆廢公社」張貼一張照片，是一大疊千元鈔票和一個紅包袋，紅包袋上還寫著文字「老婆聽好了，想辦法花光它，並且只能花在自己身上，不然就不准給我回家」，對於老公突然的莫名舉動，該人妻滿臉問號，發文問「我老公怎麼了」，還附上笑臉和愛心符號。

人妻收到丈夫給的一疊千元鈔，丈夫還在紅包袋寫「想辦法花光它，不然就不准給我回家」；不少網友笑說這是調虎離山之計，老公應該是想和小三在家恩愛。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

許多網友紛紛笑說這是老公出軌的彌補證據，留言「因為小三多兩個0，別難過了」、「你老公沒怎麼了！只是給錯人了，那本來是給小三的」、「在妳不准回家的時候，他也不在家」、「約了小三怕妳打擾」、「很顯然，這是調虎離山之計」、「是有多不想讓妳回家」、「妳老公有事忙，請勿打擾」。

也有人笑說這疊錢根本是小錢，「我以為，花光這疊並不難」、「真的要花，一個包可能還不夠，這疊其實說多不多」、「這些錢對女生來說買了個包就沒了」、「這個不用10秒就可以回家了」、「這一疊認真花應該不用一個下午就沒了」，不少網友則說「別人的老公總是不會讓我失望」。