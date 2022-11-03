九合一選舉倒數，台北市長選舉三腳督選情激烈！近日有兩份民調顯示，國民黨參選人蔣萬安支持度領先，民進黨參選人陳時中居次，無黨籍參選人黃珊珊排第三。對此，資深媒體人尹乃菁認為，民進黨過去這段時間，操作「討厭柯文哲」這件事情上 ，似乎在民調上顯示出效果。

TVBS民調中心11月1日公布台北市長最新民調，蔣萬安以37％奪冠，陳時中則為27％，黃珊珊為21％。中廣公司10月24日公布委託蓋洛普進行民調結果，其中蔣萬安支持度29.67％第一、陳時中22.13%第二，黃珊珊則以17.42％墊底。

對此，尹乃菁2日在政論節目《少康戰情室》中表示，這兩個有權威性的民調都顯示黃珊珊第三名，這個形勢對黃珊珊不利，若處在第三名的狀態，除非最後民調封關前，有一些戲劇性的變化，否則棄陳保黃的狀況就不會發生，因為會讓民進黨覺得，就算沒有一拚的機會，何必要投給第三名的黃珊珊。

此外，尹乃菁也提到，從民調上看，中正萬華跟中山大同，這兩個區域就是傳統的民進黨票倉，「他們現在票回去了」。 尹乃菁認為，民進黨過去這段時間，操作「討厭柯文哲」這件事情上，似乎在民調上已顯示出效果。