德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日將在企業代表團陪同下造訪北京，並與中國國家主席習近平首次會晤。訪問期間，蕭茲還將與中國國務院總理李克強舉行會談，就雙邊關係和俄烏戰爭進行討論。德國國內批評聲浪四起，蕭茲2日投書媒體承諾，此次訪問不會忽視與中國之間的「爭議」。

法新社報導，蕭茲在德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）撰文表示，「在符合德中雙方利益的情況下，我們會尋求合作，不會忽視爭議」。他也列舉將在訪問中提到的「艱難議題」，包括「尊重公民自由，新疆少數民族的權利，以及自由公平的世界貿易」。

蕭茲此次訪中引發反彈，甚至連他自己的執政盟友都擔心，德國恐嚴重依賴日益專制的北京當局。歐盟（EU）國家憂心，蕭茲這次獨自訪中將尋求自身國家利益。蕭茲試圖淡化這些擔憂。他強調，自己不會代表整個歐盟發言，德國外交政策只有身為歐洲共同對中戰略的一部分「才會成功」。

蕭茲強調，在他出訪前夕，已和包括法國總統馬克宏在內的歐洲夥伴及跨大西洋朋友進行了密切協調。「歐盟正確地將中國描述為合作夥伴、競爭對手」，他也認為，競爭在近年來是毫無疑問地加強了。但蕭茲補充說，歐盟必須接受並認真對待這樣的系統性競爭，並將其考慮到自己的政策中來應對問題，「重要的是，要研究雙方在合作的領域仍要符合共同利益」。

就台海緊張局勢，蕭茲表示令人擔憂，而德國與美國和許多國家一樣，都奉行「一個中國」政策，「但這意味著，任何現狀的改變都必須通過和平且在雙方達成協議下發生」。他強調，德國的政策是維護基於規則的秩序，和平解決衝突，保護人權和少數群體的權利，以及自由、公平的全球貿易。