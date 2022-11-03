不爽未受邀辯論 蘇煥智控三立、TVBS選罷法（陳志賢攝）

不爽未受邀辯論 蘇煥智控三立、TVBS選罷法

台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智不滿本周六（5日）舉行的台北市長電視辯論會，僅邀請蔣萬安、陳時中、黃珊珊3人，他卻未受邀，3日上午到台北地檢署控告負責舉辦辯論會的三立、TVBS兩家電視台涉嫌違反《選罷法》。蘇煥智除要求兩家電視台「懸崖勒馬」、應邀請所有候選人參加外，也不排除在辯論會當日前往現場抗議。

蘇煥智指出，《公職人員選罷法》49條規定選舉要公平辦理，有處罰規定，但媒體只集中報導3位候選人，其餘9位候選人被排除在外，讓台北市民誤認只有3位候選人參選，其餘9位候選人及其政見都不存在，這對其餘候選人及市民都不公平。

蘇煥智認為，三立、TVBS於11月5日舉辦的台北市長電視辯論會，僅邀請蔣萬安、陳時中與黃珊珊3位候選人，已嚴重違反《公職人員選罷法》104條，涉及以「其他方法」陷台北市民誤以為只有主要政黨推薦的候選人參選，而妨害市民知的權利，構成「意圖使其他參選人不當選」的罪責。

蘇煥智除要求兩家電視台「懸崖勒馬」、應邀請所有候選人參加外，並不排除週六辯論會當日前往現場抗議。

今天的提告抗議行動，除蘇煥智本人到場之外，另共和黨候選人唐新民、無黨籍候選人童文薰競選總幹事也到場聲援支持。