美系外資針對新唐(4919)出具最新研究報告，肯定其汽車MCU(微控制器)、BMIC(電池管理IC)在大中華市場具有獨一無二的地位，維持目標價168元、評等加碼。

新唐第三季每股獲利2.26元，優於美系外資預估的32%，也優於市場預估的8%，美系外資表示，新唐第三季獲利優於預期主要是受益於運營支出控制和業外收益。

新唐第三季營收104億元，季減少7%、相較去年同其持平，主要是由於不利的產品組合，毛利率從第二季的41.9%微跌至41.2%，營業利益率為10.4%，高於美系外資先前預估的9.3%。

美系外資表示，新唐的非消費業務可以緩衝消費端需求疲軟帶來的不利影響，且相信其對日本松下半導體的收購和管理將會浮現價值，其穩健的執行力仍被市場低估，新唐對汽車MCU以及BMIC(電池管理IC)在大中華區是有獨一無二的地位，維持目標價168元、評等加碼。